Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tutti gli impegni delle giovani aquile

Settore giovanile Lazio, ecco tutti gli impegni delle giovani aquile nel fine settimana. I dettagli

Di seguito il programma del weekend del settore giovanile della Lazio.

COMUNICATO- Il primo fine settimana del mese di febbraio è ricco di impegni per le giovani aquile. Solo sfide casalinghe per le sei squadre agonistiche biancocelesti.

Sabato 2 Febbraio scendono in campo le aquile di Matteo Grassi impegnate nella quarta giornata di ritorno del campionato nazionale Under 14 Pro. La Lazio attende la Vis Pesaro, biancocelesti che vogliono difendere il secondo posto della classifica.

Domenica mattina, è la volta dei ragazzi di Valerio Gualdaroni che militano le campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Le aquile classe 2011 vogliono attendono il Trastevere al ‘Green Club’. I biancocelesti vogliono prendersi la rivincita sulla sconfitta dell’andata.

Al ‘Salaria Sport Village’ l’Under 18 di Francesco Punzi attende la Sampdoria. Le aquile classe 2007 non devono sottovalutare la sfida con la squadra ligure, fanalino di cosa della classifica. Dopo il passo falso di Monza, la Lazio deve ritornare sulla retta via per rimanere ben salda alla zona playoff.

Il palcoscenico dell’Under 17 sarà lo stadio ‘Martoni’ di Monterosi. E’ big match per le aquile di Gianluca Procopio. La Lazio, dal suo quinto posto della classifica, attende il Napoli attualmente terza forza del campionato. Le aquile classe 2008 vanno a caccia dei tre punti per cercare di migliorare il piazzamento in classifica.

Al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ sono impegnate le squadre Under 15 e Under 16. Alle ore 13:30 scendono in campo i ragazzi classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio attende il Palermo. Biancocelesti che vanno a caccia della prima vittoria in questa seconda parte del campionato. A seguire, alle ore 15:30, l’Under 16 di Simone Rughetti affronta i pari età del Palermo. Le aquile classe 2009 vogliono proseguire la striscia positiva per difendere il terzo posto, ma hanno tutte le intenzioni di prendersi la rivincita sulla sconfitta dell’andata.

Si appresta ad iniziare un altro fine settimana ricco di impegni, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 20^ Giornata

LAZIO-SAMPDORIA

Domenica 2 Febbraio, ore 11 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 17 Nazionali – 17^ Giornata

LAZIO-NAPOLI

Domenica 2 Febbraio, ore 15 Stadio ‘Marcello Martoni’ – Monterosi (VT)

Under 16 Nazionali – 16^ Giornata

LAZIO-PALERMO

Domenica 2 Febbraio, ore 15:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’- Roma

Under 15 Nazionali– 16^ Giornata

LAZIO-PALERMO

Domenica 2 Febbraio, ore 13:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’- Roma

Under 14 Pro – 11^ Giornata

LAZIO-VIS PESARO

Sabato 1 Febbraio, ore 13:30 Centro Sportivo ‘Green Club’- Roma

Under 14 Regionali Eccellenza – 16^ Giornata

LAZIO-TRASTEVERE

Domenica 2 Febbraio, ore 11:30 Centro Sportivo ‘Green Club’- Roma