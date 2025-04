Settore giovanile Lazio, tre giovani aquile convocate in Nazionale: ecco di chi si tratta

Condividi via email

Settore giovanile Lazio, tre giovani aquile convocate in Nazionale: tutti i dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Grandi soddisfazioni al quartier generale biancoceleste. Squilla il telefono ed arrivano le chiamate delle Nazionali maschili e femminili di Moldavia ed Italia. Due aquile sono impegnate nelle sfide internazionali, mentre una partecipa allo Stage Territoriale.

Cristian Palancica, aquilotto classe 2009, risponde alla chiamata della Nazionale Moldava Under 16. Il centrocampista biancoceleste sarà impegnato fino al 19 Aprile nel Torneo Uefa Development e sfiderà i pari età di Georgia, Estonia e Azerbaigian.

Primo impegno internazionale per Gioia Livignani. La giocatrice biancoceleste risponde alla chiamata della Nazionale Italiana Femminile Under 16. Tra le 22 ragazze chiamate dal CT Jacopo Leandri spicca il nome della giovane aquila. Le azzurrine saranno impegnate dal 16 al 19 Aprile nella doppia sfida amichevole contro i Paesi Bassi. Si riconferma in azzurro la giovane aquila della Prima Squadra della Capitale.