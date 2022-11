Settore giovanile Lazio: L’Under 17 batte la Roma nel derby

Il primo derby se lo aggiudica la Lazio Under 17 che batte la Roma 3-1 in campionato in attesa della sfida di questa sera

Il primo derby della capitale se lo aggiudica la Lazio Under 17, che ha battuto la Roma in campionato 3-1. A decidere la sfida sono state le reti di Sessa e Gelli per i biancocelesti, mentre per la squadra giallorossa il gol è stato siglato da Marinaj.

I tifosi della Lazio, alla luce di questa vittoria dei ragazzi under 17, sognano ora una doppietta questa sera con il successo anche della squadra di Sarri.