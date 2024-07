Settore giovanile Lazio, inizio fissato per l’U15 e 16: si parte con la trasferta di Napoli. Il calendario. I dettagli

La Lazio svela attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, le date di inizio per le gare dell’U15 e 16. Di seguito i dettagli.

Svelate le carte per i campionati Nazionali di Under 15 ed Under 16 Serie A e B.

La FIGC ha ufficializzato il calendario delle due competizioni, si mantengono tre raggruppamenti. La Lazio è stata inserita nel girone C, composto da 13 squadre, con Bari, Cosenza, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lecce, Napoli, Palermo, Roma e Salernitana.

Come di consueto, Under 15 e Under 16 seguiranno lo stesso calendario.

Il fischio d’inizio dei due campionati è fissato per domenica 15 settembre. Le aquile classe 2009 e 2010 iniziano il loro cammino sul campo del Napoli. Bisogna attendere domenica 22 per l’esordio casalingo di Under 15 e Under 16: la Lazio attende tra le mura casalinghe i pari età della Salernitana. Come riportano i canali ufficiali del club.

