Settore giovanile Lazio, ecco gli impegni del weekend. In campo cinque giovanili biancocelesti tra sabato e domenica

Con un comunicato la Lazio informa degli impegni del Settore giovanile di questo weekend. Di seguito i dettagli sulle partite:

COMUNICATO– «L’unica sfida al ‘Green Club’ è fissata per i ragazzi dell’Under 14 Regionali Elite, mentre gli altri impegni delle Under biancocelesti sono tutti in trasferta.

L’Under 17 sarà sul campo della Reggina, Under 15 e 16 se la vedranno nella trasferta di Bari, mentre l’Under 14 Pro sarà protagonista in casa del Delfino Pescara. Riposa infine l’Under 18 di D’Urso.

Di seguito il programma del weekend:

Under 18 Serie A-B

Turno di riposo



Under 17 Serie A-B

REGGINA-LAZIO

Domenica 5 febbraio, ore 11:00, Centro Sportivo ‘S. Agata 2’ (RC)



Under 16 Serie A-B

BARI-LAZIO

Domenica 5 febbraio, ore 13:45, Centro Sportivo ‘A. Antonacci’ (BA)



Under 15 Serie A-B

BARI-LAZIO

Domenica 5 febbraio, ore 11:15, Centro Sportivo ‘A. Antonacci’ (BA)



Under 14 PRO

DELFINO PESCARA-LAZIO

Domenica 5 febbraio, ore 15:00, Delfino Training Center (PE)



Under 14 Regionali Elite

LAZIO-SAVIO

Sabato 4 Febbraio, ore 14:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)»