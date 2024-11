Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: scontro d’alta quota per l’U17. I dettagli

Settore giovanile Lazio, tutti gli impegni delle giovani aquile nel fine settimana

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Il weekend che si divide tra sabato 23 e domenica 24 Novembre vede coinvolte tutte le squadre agonistiche del Settore Giovanile biancoceleste. Tutti in campo a partire dalle due squadre Under 14 fino all’Under 18.

Sabato pomeriggio aprono il fine settimana i ragazzi di Valerio Gualdaroni. Le aquile classe 2011 ospitano al ‘Green Club’ i pari età dello Spes Artiglio, sfida valida per la 10^ giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro l’Urbetevere capolista.

La squadra di Matteo Grassi si rituffa nel campionato nazionale Under 14 Pro, dopo aver messo in bacheca il Torneo Ateitis Cup. Domenica pomeriggio, sempre al ‘Green Club’ i biancocelesti attendono la Ternana.

Domenica ricca di sfide per le categorie nazionali.

Tornano in campo i ragazzi di Francesco Punzi. L’Under 18 biancoceleste sfida il Cagliari. Una trasferta ostica per i biancocelesti, la Lazio va a caccia dei tre punti per risalire la classifica, mentre i sardi provano ad aggiudicarsi la sfida con una diretta concorrente per i playoff.

Un altro scontro d’alta quota per l’Under 17. Dopo il pari contro la Roma, seconda della classe, domenica la Lazio attende la Fiorentina, terza in classifica con due punti in più rispetto ai biancocelesti. Le aquile classe 2008 di Gianluca Procopio devono fare un’altra prestazione maiuscola per tentare il sorpasso sui viola per prendersi il gradino più basso del podio. (Sfida trasmessa in diretta su sslazio.it)

Sosta dei campionati Under 16 e Under 15, ma non si fermano le due compagini biancocelesti. Le aquile classe 2009 e 2010 recuperano le sfide di Catanzaro valide per la 5^ giornata dei campionati. I ragazzi di Tommaso Rocchi devono ripartire dalla prestazione contro la Roma, per riprendere il volo. Nel campionato Under 15 Lazio e Catanzaro si distanziano di 6 punti. L’Under 16 di Simone Rughetti viene dalla vittorie del derby capitolino, i biancocelesti non devono abbassare la concentrazione sul campo dei calabresi, fanalino di coda della classifica.

Tutto è pronto per un weekend ricco di sfide, le giovani aquile sono pronte a volare.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 12^ Giornata

CAGLIARI-LAZIO

Domenica 24 Novembre, ore 15 ‘Crai Sport Center’ – Assemini (Cagliari)

Under 17 Nazionali – 11^ Giornata

LAZIO-FIORENTINA (in diretta su sslazio.it)

Domenica 24 Novembre, ore 16:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 16 Nazionali – Recupero 5^ Giornata

CATANZARO-LAZIO

Domenica 24 Novembre, ore 12 Centro Tecnico Federale FIGC-LND -Catanzaro

Under 15 Nazionali – Recupero 5^ Giornata

CATANZARO-LAZIO

Domenica 24 Novembre, ore 9:30 Centro Tecnico Federale FIGC-LND -Catanzaro

Under 14 Pro – 5^ Giornata

LAZIO-TERNANA

Domenica 24 Novembre, ore 15 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma

Under 14 Regionali Eccellenza –10^ Giornata

LAZIO-SPES ARTIGLIO

Sabato 23 Novembre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma