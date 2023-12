Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: l’Under 17 sfida la Roma. Tutti gli impegni delle giovani aquile

Sui propri canai ufficiali la Lazio comunica il programma di questo weekend del Settore giovanile biancoceleste.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND– «Si prospetta un fine settimana a ranghi ridotti per le aquile del Settore Giovanile biancoceleste. Nel weekend in arrivo si fermano i campionati nazionali Under 15 e Under 16.

Come di consueto, nella giornata di sabato saranno protagonisti i ragazzi di Tommaso Rocchi. Le aquile classe 2010 ospiteranno al ‘Green Club’ i pari età della Dreaming Football Academy. Nella 12^ giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, la Lazio sarà così chiamata a difendere imbattibilità e primato.

Ad aprire la giornata di domenica saranno le aquile classe 2006 di Francesco Punzi. L’Under 18 biancoceleste sarà impegnata sull’ostico campo della Sampdoria. La Lazio vuole proseguire la striscia positiva dopo la vittoria ritrovata contro il Sassuolo, mentre i blucerchiati, nei piani bassi della classifica con soli 7 punti, cercano di prendere la giusta marcia per risalire posizioni.

L’Under 17, infine, sarà impegnata nel derby. Domenica pomeriggio alle ore 15 scatterà il match fissato tra le aquile di Marco Alboni e i pari età della Roma. Si prospetta una sfida d’alta classifica tra i giallorossi secondi con 24 punti e la Lazio terza forza del campionato che insegue a sole due lunghezze di distanza. Quello dell’ ‘Agostino Di Bartolomei’ sarà un match che per le aquile può valere il sorpasso.

Un weekend a ranghi ridotti, ma le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 12^ Giornata

SAMPDORIA-LAZIO

Domenica 10 Dicembre, ore 11 Campo ‘Riccardo Garrone’ (Bogliasco, GE)

Under 17 Nazionali -12^ Giornata

ROMA-LAZIO

Domenica 10 Dicembre, ore 15 Campo ‘Agostino Di Bartolomei’ (Trigoria, RM)

Under 16 Nazionali

SOSTA

Under 15 Nazionali

SOSTA

Under 14 Pro – 8^ Giornata

MONTEROSI-LAZIO

Rinviata a data da destinarsi

Under 14 Regionali Eccellenza – 12^ Giornata

LAZIO-DREAMING FOOTBALL ACADEMY

Sabato 9 Novembre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)».