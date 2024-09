Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: l’Under 17 sfida il Napoli. Tutti gli impegni delle giovani aquile

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO–Le giovani aquile biancocelesti sono pronte per affrontare un altro weekend ricco di impegni. Tra sabato 21 e domenica 22 Settembre sono cinque le squadre agonistiche protagoniste nei rispettivi campionati.

Sabato, inizierà il campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Le aquile classe 2011 guidate da Valerio Gualdaroni fanno il loro esordio sul campo dell’Academy Ladispoli.

Domenica, saranno due le compagini impegnate lontano dalla mura amiche. L’Under 18 di Francesco Punzi affronterà la Sampdoria cercando di dare continuità al trionfo contro il Monza. Dopo il turno di riposo, tornano in campo anche i ragazzi di Gianluca Procopio. L’Under 17 biancoceleste sarà impegnata nell’ostica trasferta di Napoli.

Esordio casalingo per Under 15 e Under 16. Dopo la trasferta del ‘Kennedy’ di Napoli, le giovani aquile affrontano la seconda giornata dei campionati tra le mura casalinghe del ‘Green Club’. Domenica alle ore 12:30 si aprirà l’Under 15 di Tommaso Rocchi, i biancocelesti attendono i pari età della Salernitana. Le aquile classe 2010 vanno a caccia dei primi tre punti stagionali. A seguire alle ore 14:45 è la volta dell’Under 16 di Simone Rughetti. Le aquile classe 2009, dopo il pareggio di Napoli, vogliono dare continuità alla buona prestazione, questa volta, per mettere in cassaforte il bottino pieno. La Salernitana è avvisata.

Tutto è pronto per un fine settimana ricco di impegni.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 3^ Giornata

SAMPDORIA-LAZIO

Domenica 22 Settembre, ore 11 campo ‘Riccardo Garrone’ –Bogliasco (GE)

Under 17 Nazionali – 4^ Giornata

NAPOLI-LAZIO

Domenica 22 Settembre, ore 15 ‘Complesso ‘Kennedy’ – Napoli

Under 16 Nazionali – 2^ Giornata

LAZIO-SALERNITANA

Domenica 22 Settembre, ore 14:45 Centro Sportivo ‘Green Club’-Roma

Under 15 Nazionali – 2^ Giornata

LAZIO-SALERNITANA

Domenica 22 Settembre, ore 12:30 Centro Sportivo ‘Green Club’-Roma

Under 14 Regionali Eccellenza – 1^ Giornata

ACADEMY LADISPOLI-LAZIO

Sabato 21 Settembre, ore 16:30 campo ‘Angelo Sale’ – Ladispoli