Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: aquile attese da tre derby

Settore giovanile Lazio, tutte le sfide delle giovani aquile. I dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Le giovani aquile stanno per affrontare un fine settimana ricco di sfide. Tra sabato 16 e domenica 17 novembre sono 4 le squadre agonistiche biancocelesti a scendere in campo, mentre sono due le sfide rinviate.

Sabato sono protagonisti i ragazzi di Valerio Gualdaroni. E’ scontro al vertice nel girone A del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. L’Urbetevere, prima della classe, attende la Lazio, seconda forza del campionato. Sono solamente tre le lunghezze e distanziare le due compagini. I biancocelesti vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva. Quella di via della Pisana, è una sfida che vale il primato.

Triplo derby per Under 15, 16 e 17, tutte e tre le compagini biancocelesti sono impegnate in quel di Trigoria.

I primi ad affrontare la stracittadina con la Roma, sabato pomeriggio, sono i ragazzi dell’Under 16 di Simone Rughetti. La Lazio va a caccia del quarto risultato utile consecutivo, mentre i giallorossi vogliono difendere il secondo posto della classifica.

Domenica mattina è la volta dell’Under 15. Le aquile di Tommaso Rocchi sfidano la Roma di mister Trombetti. I biancocelesti devono lasciarsi alle spalle la sconfitta con la Fiorentina per riprendere il volo, e quale migliore occasione se non il derby della Capitale.

A seguire, alle ore 15, è la volta dei ragazzi di Gianluca Procopio. Il derby Under 17 è un big match d’alta classifica tra la Roma, seconda, e la Lazio quarta, dietro di 3 punti. Le aquile classe 2008 devono tornare a spiegare le ali, ma per accaparrarsi il bottino pieno serve la giusta mentalità.

Rinviato il derby dei più grandi a causa degli impegni della Nazionale di categoria. La stracittadina dell’Under 18 sarà recuperata nel mese di dicembre. Sostata a data da destinarsi anche la sfida del campionato nazionale Under 14 Pro. Le giovani aquile classe 2011 sono impegnata in Lituania per un importante torneo internazionale.

Tutto è pronto per un weekend ricco di sfide, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 11^ Giornata

LAZIO-ROMA

Rinviata a data da destinarsi

Under 17 Nazionali – 10^ Giornata

ROMA-LAZIO

Domenica 17 Novembre, ore 15 Centro Sportivo ‘A. Di Bartolomei’

Under 16 Nazionali – 9^ Giornata

ROMA-LAZIO

Sabato 16 Novembre, ore 15 Centro Sportivo ‘A. Di Bartolomei’

Under 15 Nazionali – 9^ Giornata

ROMA-LAZIO

Domenica 17 Novembre, ore 11 Centro Sportivo ‘A. Di Bartolomei’

Under 14 Pro – 4^ Giornata

VIS PESARO-LAZIO

Rinviata a data da destinarsi

Under 14 Regionali Eccellenza –9^ Giornata

URBETEVERE-LAZIO

Sabato 16 Novembre, ore 14:30 via della Pisana 379 – Roma