Settore giovanile Lazio, i risultati della domenica: il report delle giovani aquile

Domenica di partite per le squadre del settore giovanile della Lazio.

Ecco il report ufficiale pubblicato dalla società:

L’Under 18 di Francesco Punzi esce sconfitta dal ‘Konami Youth Development’ di Milano: la sfida Inter-Lazio termina 2-1. La rete di Urbano arrivata al 25’ del primo tempo, illude i biancocelesti. Nella ripresa i padroni di casa di mister Zanchetta prendono in mano le redini del match e ribaltano il risultato con Zarate ed il rigore di De Pieri per la vittoria finale. Seconda sconfitta consecutiva per le aquile classe 2006, è ora di riprendere il volo già dalla sfida casalinga contro il Sassuolo.

All’Under 16 di Gianluca Procopio non riesce il sorpasso. Le aquile classe 2008 pareggiano 2-2 il big match contro il Frosinone, seconda forza del campionato. Una sfida combattuta, nel primo tempo passa in vantaggio la Lazio grazie alla rete del difensore Noto. Nella ripresa i padroni di casa alzano i ritmi, ma i biancocelesti non rimangono a guardare. Al 10’ la Lazio sigla il raddoppio con il neo entrato Reita, la sfera termina in fondo al sacco per lo 0-2. Una manciata di minuti più tardi, i padroni di casa di mister Marsella accorciano le distanze grazie ad un calcio di rigore: sul dischetto Befani non sbaglia ed è 1-2. I ragazzi di mister Procopio devono riassestarsi, ne approfitta il Frosinone che al 18’ trova il gol del pareggio con Castellani. La sfida prosegue su ritmi elevati, entrambe le squadre cercano il guizzo vincente. Al 26’ i gialloblu vedono sfumare l’occasione per passare in vantaggio, un altro calcio di rigore in loro favore, ma questa volta Giacomone si oppone e salva il risultato. Al triplice fischio finale Frosinone-Lazio termina 2-2. Le due compagini dividono la posta in palio e lasciano la classifica invariata. La Lazio mantiene l’imbattibilità ed il terzo posto della classifica dietro di una sola lunghezza proprio dai diretti concorrenti gialloblu.

L’Under 15 di Tobia Assumma perde sul campo del Frosinone. Sono i padroni di casa da aggiudicarsi il match per 2-0 con i gol di Ionta e Taddei arrivato uno per tempo. Le aquile classe 2009 non riescono a dar seguito alla vittoria contro la Roma e difendere il secondo posto della classifica. Alla decima giornata di campionato, arriva la seconda sconfitta stagionale per l’Under 15 biancoceleste.

Le giovani aquile di Tommaso Rocchi difendono imbattibilità e primato nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio espugna il campo del Club Olimpico Romano 0-3. Una sfida mai messa in discussione, i biancocelesti aprono le marcature nel primo tempo con il gol di Umana. Nella ripresa chiudono i giochi Marinelli e Cerroni per la vittoria finale. Alla decima giornata, le aquile classe 2010 continuano il volo e difendono il primo posto della classifica.