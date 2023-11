Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: le giovani aquile conquistano quattro vittorie. I dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati del fine settimana conquistati dal Settore giovanile biancoceleste.

I RISULTATI DEL WEEKEND– «Si conclude un weekend quasi perfetto per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale. Le squadre agonistiche scese in campo tra sabato 18 e domenica 19 novembre conquistano 4 vittorie, è solamente una la sconfitta.

Doppio trionfo per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio vince di misura la sfida contro l’Urbetevere e si riprende la vetta solitaria del campionato Under 14 Regionali Eccellenza e continua a rimanere imbattuta. Arrivano i tre punti anche nel campionato nazionale Under 14 Pro, le aquile espugnano il campo della Ternana 0-2.

E’ festa biancoceleste al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’, la Lazio si aggiudica i due derby della Capitale. L’Under 15 di mister Assumma supera la Roma con il risultato di 3-1, le aquile classe 2009 si prendono la stracittadina ed il secondo posto della classifica. L’Under 16 di Gianluca Procopio vola sulle ali del capitano Ciucci, è sua la doppietta che regala la vittoria alla Lazio per 2-1. I biancocelesti classe 2008 difendono l’imbattibilità ed il terzo posto della classifica, lasciandosi la Roma alle spalle con 7 punti di differenza.

L’unica nota stonata arriva da Firenze. L’Under 17 di Marco Alboni perde lo scontro diretto con la Fiorentina capolista. Le aquile classe 2007 incassano la seconda sconfitta stagionale, ma rimangono sul podio della classifica.

Non è scesa in campo l’Under 18 di mister Punzi, stop per gli impegni della nazionale di categoria.

Il risultati del weekend:

Under 18 Nazionali

SOSTA

Under 17 Nazionali – 10^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO 4-0

Marcatori: 22’pt autogol Francioli (L), 29’pt, 17’st Angiolini (F), 7’st autogol Pernaselci (L)

FIORENTINA: Dolfi, Batignani, Masoni, Bonanno (37’st Italiano), Biagioni, Turnone, Evangelista (26’st Sturli), Ciacci (37’st Flachi), Maiorana (37’st Betti), Angiolini (26’st Di Pierdomenico), Atzeni (37’st Arcadipane).

A disp.: Magalotti (GK),

All.: Capparella.

LAZIO: Bosi, Trabalza, Trifelli, Francioli (22’st Nebuoso), Pernaselci, Battisti (33’st Polito), Curzi (33’st Celli), Santagostino (22’st Scuto), Carbone (33’st Fitto), Chiucchiuini, Miconi (40’pt Fazio).

A disp.: Masi (GK), Di Bartolomeo.

All.: Alboni

Under 16 Nazionali – 9^ Giornata

LAZIO-ROMA 2-1

Marcatori: 9’pt Modugno (R), 38’pt, 24’st rig. Ciucci (L)

LAZIO: Giacomone, Buonafede, Macerata, De Fraia, Di Marzio, Ciucci, Zangari (15’st De Cortes), Di Claudio (32’st Costantini), De Angelis (30’st Polinari), Reita (15’st Noto), Calvani.

A disp.: Russi (GK), Papandrea, Cerroni, Callarà, Fanku.

All.: Procopio.

ROMA: Sbaccanti, Patitucci (25’st Darboe), Carlaccini, Mariani, Tosti, Basile, Maccaroni (10’st Pallasini), Mutarelli (25’st Piermattei), Vella, Texeira (32’st Malafronte), Modugno (10’st Luzi).

A disp.: Tattoni (GK), Caviglia, Ienco, Loreti.

All.: Ciaralli.

Under 15 Nazionali – 9^ Giornata

LAZIO-ROMA 3-1

Marcatori: 7’ pt Martellucci (L), 14’ st Russo (R), 22’st Iovane (L), 26’st Clarizia (L)

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, Cappuccini, Parla (30’pt Miloiu), Berni Canani, Morucci, Morelli (38’st D’Agostino), Clarizia (40’st +3’ Terracina), Martellucci, Di Maggio (40’st +3 Florio).

A disp.: Patarini (GK), Bellissima, Diori, Materazzi, La Grutta.

All.: Assumma

.

ROMA: Bovaskar, Bonifazi (36’st Liturri), Ndao (1’st Paul), Cioffi, Proietti (1’st Di Marino), Saviano, (28’st Patteri) , Gianmattei, Galieti, Di Mascio (28’st Rialti), Russo (21’st Strata).

A disp.: Carta (GK), Milocco, Susin.

All.: Scala.

NOTE: Espulso 20’st Gianmattei (R)

Under 14 Pro – 5^ Giornata

TERNANA-LAZIO 0-2

Marcatori: 24’st Berini (L), 29’ st Caputo (L)

TERNANA: Vagnoli, Romaldini, Anderlini, Filiberti (1’st Parassini), Vagnetti (24’st Reggi), De Angelis (30’st Morelli), Fiore, Degni (30’st Lanzi), Giannini (30’st Pallini), Camponeschi (30’st Arieti), Pigato.

A disp.: Cernetti (GK),Annibaldi, Bifulco.

All.: Schiavi.

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben, Germani (1’st Caputo), Monti (33’st Bartoletti), Ricci Gian., Massarut, Bocchino (16’st Berini), Schettini Ambrosio (33’st Umana), De Vincenzo (33’st Marinelli), Salvati (16’st Petronzi).

A disp.: Cau (GK), D’Innocenti.

All.: Rocchi.

Under 14 Regionali Eccellenza – 9^ Giornata

LAZIO-URBETEVERE 1-0

Marcatori: 24’st Paludi (L)

LAZIO: Cau, Perandini, Bartoletti (23’st Reuben), Germani, Ricci Gia., D’Innocenti, Petronzi (10’st Ionta), Berini (23’st Tosi), Caputo, Bocchino (10’st Paludi), Umana (23’st Marinelli).

A disp.: Capasso (GK), Pacolini, Pelle, Cerroni.

All.: Rocchi.

URBETEVERE: Rinaldi, Furnari, Pona (33’st Ercole), Solazzi, Diallo (1’st Cerasoli), Ieva , Incerti, Maddalena (21’pt Conte), Ferri (13’st Verducchi), Cervini (13’st Niang), Rosalba.

A disp.: Milano (GK), Camangi, Di Benedetto.

All.: Lo Surdo».