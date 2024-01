Settore giovanile, il punto della domenica: nella Capitale passa l’Empoli. I risultati del weekend

Sui propri canali ufficiali la Lazio comunica il punto della domenica delle partite del Settore giovanile biancoceleste.

I RISULTATI– «Un fine settimana da dimenticare per le giovani aquile. Nel primo weekend del 2024, le tre squadre protagoniste non riescono a vincere. L`Under 18 di Francesco Punzi si ferma dopo tre risultati utili consecutivi. La Lazio cade nella trasferta di Cagliari. Nel primo tempo il gol di Paolocci illude i biancocelesti, nella ripresa sono i padroni di casa a trovare la via del gol per il 2-1 finale. Terza sconfitta stagionale per le aquile classe 2006. Lazio chiamata alla reazione in questi ultimi tre turni prima del giro di boa. Nell`ultima giornate del girone d`andata, Under 15 e Under 16 capitoline non riescono nell`impresa di portare punti a casa. Al Centro Sportivo `La Borghesiana` è la Empoli a passare e mantenere l`imbattibilità e il primato. Le aquile classe 2009 di Giorgio Galluzzo perdono la sfida contro i toscani 0-2. La Lazio riesce a tenere testa all`Empoli per un tempo, ma al 23` della ripresa Landi sblocca il risultato, in pieno recupero Lupoli decreta il finale. L`Under 15 biancoceleste conclude il girone d`andata al quinto posto della classifica, nel girone di ritorno è obbligatorio risalire verso la vetta. I ragazzi dell`Under 16 di Gianluca Procopio fanno un primo tempo perfetto. I biancocelesti dominano il campo in lungo e in largo, ma non riescono a trovare la via del gol fallendo due grandi occasioni. Nei primi minuti della ripresa è l`Empoli a sbloccare il risultato con Campaniello, quattro minuti più tardi raddoppia Blini. La Lazio non ci sta e cercano la reazione, ma la poca precisione sotto porta viene pagata a caro prezzo dalle giovani aquile. Al triplice fischio finale Lazio-Empoli termina 0-3. La squadra classe 2008 di mister Procopio termina il girone d`andata con la seconda sconfitta stagionale, ma nonostante lo score negativo, rimane al terzo posto della classifica».