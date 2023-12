Settore giovanile, il programma del weekend: tutti gli impegni delle giovani aquile. I dettagli

Sui propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni del weekend del Settore giovanile biancoceleste.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND– «Si appresta ad iniziare un weekend ricco di impegni per le giovani aquile del Settore Giovanile biancoceleste.

Come di consueto, il sabato sono protagonisti i ragazzi di Tommaso Rocchi. Ultima giornata del girone d’andata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Nella trasferta sul campo del Città di Ciampino, la Lazio non vuole commettere passi falsi per chiudere la prima metà della stagione al primo posto della classifica e da imbattuta. Domenica le aquile classe 2010 sono impegnate nel campionato Under 14 Pro. La Lazio attende il Perugia al Centro Sportivo ‘Green Club’, penultimo appuntamento per i biancocelesti prima di concludere il girone d’andata. La Lazio deve recuperare la sfida con il Monterosi.

Domenica, Under 15 ed Under 16 biancocelesti sono impegnate in quel di Salerno. Le aquile classe 2009 guidate dal neo tecnico biancoceleste Giorgio Galluzzo, sono chiamate a lasciarsi alle spalle un momento no per riprendere il volo verso il podio. L’Under 16 di mister Procopio deve risollevarsi dalla prima sconfitta stagionale, alla penultima giornata del girone d’andata, la Lazio vuole difendere il terzo posto della classifica.

Sfide casalinghe per Under 18 ed Under 17. Al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ sono protagonisti i ragazzi di Francesco Punzi. L’Under 18 biancoceleste attende la Fiorentina. Sono due i punti che distanziano le due compagini, la Lazio ha una ghiotta occasione per effettuare il sorpasso sui viola. Al Centro Sportivo ‘Green Club’ va in scena l’Under 17 di Marco Alboni. Nell’ultima giornata del girone d’andata, le aquile classe 2007 ospitano l’Ascoli penultimo in classifica. La Lazio vuole mettere in cassaforte il bottino pieno per concludere la prima metà della stagione al terzo posto della classifica.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 13^ Giornata

LAZIO-FIORENTINA

Domenica 17 Dicembre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ (RM)

Under 17 Nazionali -13^ Giornata

LAZIO-ASCOLI

Domenica 17 Dicembre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 16 Nazionali – 12^ Giornata

SALERNITANA-LAZIO

Domenica 17 Dicembre ore 14:30 Campo ‘Vincenzo Volpe’ (Salerno)

Under 15 Nazionali – 12^ Giornata

SALERNITANA-LAZIO

Domenica 17 Dicembre ore 12:30 Campo ‘Vincenzo Volpe’ (Salerno)

Under 14 Pro – 9^ Giornata

LAZIO-PERUGIA

Domenica 17 Dicembre, ore 12 Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 14 Regionali Eccellenza – 13^ Giornata

CITTA’ DI CIAMPINO-LAZIO

Sabato 16 Novembre, ore 14:30 Campo ‘Superga’ (RM) ».