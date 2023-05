Settore giovanile, il programma del weekend: le sfide delle giovani aquile. Questo fine settimana vede protagoniste solamente tre squadre biancocelesti

Sui propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni del weekend del Settore giovanile biancoceleste. Ecco il programma delle giovani aquile:

PROGRAMMA– «Il primo weekend del mese di maggio vede protagoniste solamente tre squadre del Settore Giovanile Biancoceleste, con due big match però in programma.

Aprono il sabato i ragazzi dell’Under 14 Regionali Elite. Le aquile classe 2009 attendono il Grifone Calcio. A due giornate dalla conclusione della Regular Season, la Lazio ha già staccato il pass come prima della classe del girone A del campionato Under 14 Regionali Elite.

Iniziano gli ottavi di finale per il campionato Nazionale Under 15 A e B. I biancocelesti del tecnico Simone Gonini nella gara d’andata faranno visita ai pari età della Juventus. La Lazio, dopo aver staccato il pass diretto come seconda miglior seconda dei quattro gironi, affrontano quindi ora i bianconeri, terzi miglior classificati, e vittoriosi del playoff contro il Torino.

Seconda giornata della Fase Interregionale per il campionato Under 14 Pro. Le aquile classe 2009 di Tobia Assumma ospitano la Roma. Le due squadre capitoline sono reduci dalle sconfitte rispettive contro Bari e Fiorentina, con il derby dunque fondamentale per il proseguo stagionale di entrambe le compagini.

Turno di riposo per l’Under 18 di Salvatore Massimo D’Urso. I biancocelesti classe 2005 torneranno in campo mercoledì 10 maggio, quando affronteranno il Sassuolo nel turno infrasettimanale.

Di seguito il programma del weekend:

Under 18 Serie A-B

LAZIO turno di riposo

Under 17 Serie A-B

SOSTA

Under 16 Serie A-B

SOSTA

Under 15 Serie A-B – Ottavi (andata)

JUVENTUS-LAZIO

Domenica 7 Maggio, ore 11:00 , Centro Sportivo ‘Ale & Ricky’ – Vinovo (TO)

Under 14 PRO – Fase Interregionale

LAZIO-ROMA

Domenica 7 Maggio, ore 11:00 , Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)

Under 14 Regionali Elite

LAZIO-GRIFONE CALCIO

Sabato 6 Maggio, ore 17:00 , Centro Sportivo ‘Green Club’ (RM)»