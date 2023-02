Settore Giovanile, i risultati del weekend: vincono Under 15 e 16

Settore Giovanile, nel weekend appena trascorso sono scesi in campo i giovani biancocelesti ed hanno raccolto due vittorie e due sconfitte

Nel weekend appena trascorso è tornato in campo il settore giovanile della Lazio, con l’Under 15 che ha battuto 4-0 il Bari, che consente alla formazione di mister Gonini di ottenere non solo la quinta vittoria consecutiva ma anche il decimo risultato utile. I marcatori della partita sono stati Zangari, Lo Monaco su rigore e poi De Fraia e Polinari.

I ragazzi 2006 di mister Terlizzi invece escono sconfitti contro la Reggina, perdendo 3-1 rimanendo comunque primi in classifica. L’Under 16 vince in rimonta a Bari e rimane al terzo posto in classifica e per finire la Lazio classe 2009 perde 3-1 a Pescara interrompendo cosi la propria imbattibilità.