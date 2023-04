Settore giovanile, i risultati del weekend: una vittoria e due sconfitte per le giovani aquile. L’Under 15 sfiderà la Juventus nelle fasi finali della corsa Scudetto

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i risultati delle partite del fine settimana del Settore giovanile biancoceleste. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Un fine settimana agrodolce per le giovani aquile biancocelesti con una vittoria e due sconfitte tra le giornata di sabato e domenica.

L’unico sorriso settimane arriva dall’Under 14 di mister Colombo che si impone sul Trastevere 3-1 con la doppietta di Clarizia e il gol di Diori. A tre giornate dalla conclusione della Regular Season, la Lazio mantiene la vetta della classifica del campionato Under 14 Regionali Elite.

L’Under 17 di Cristian Terlizzi, invece, esce sconfitta sul campo della Ternana per 5-3. Le reti di Lekhiv, Sessa e Gelli non bastano ai biancocelesti; nella ripresa gli umbri ribaltano il risultato. I biancocelesti terminano la Regular Season al secondo posto della classifica e si qualificano direttamente ai quarti di finale Scudetto come miglior seconda dei tre gironi.

L’ Under18 di mister D’Urso non riesce a rialzarsi e cade sul campo della Fiorentina per 2-0 non riuscendo ad approfittare dei passi falsi degli avversari.

Infine, dopo la conclusione dei playoff del campionato Nazionale Under 15, la Lazio, che aveva già staccato il pass diretto per gli ottavi di finale, sfiderà ora la Juventus in una doppia sfida valida per l’accesso ai quarti di finale Scudetto.

Di seguito tutti i tabellini:

Under 18 Nazionali

FIORENTINA-LAZIO 2-0

Marcatori: 7’pt Sichi (F), 40’st Ofoma (F)

FIORENTINA: Dolfi, Maggini, Scuderi, Saltalamacchia (45’st Dama), Italiano, Elia, Sichi (20’st Diarra), Mignani, Ofoma, Mendoza, Guedelvicius.

A disp.: Caroti (GK), Renda, Pitti, Frangelli, Spaggiari.



All.: Papalato

LAZIO: Renzetti, Cannatelli, Casonato (1’st Sardo), Nazzaro (28’st Marinaj), Petrucci (43’st Cannavaro), Zazza, Reddavide (1’st Di Porto), Bigotti (10’st Di Nunzio), Brasili, Oliva, Della Salandra.

A disp.: Polidori (GK), Menegon, Tomei, Tredicine.



All.: Luzardi

Under 17 Nazionali

TERNANA-LAZIO 5-3

Marcatori: 9’pt Lekhiv (L), 16’pt Principi (T), 26’pt Sessa (L), 45’pt +1’ Gelli (L), 32’st Fulga (T), 33’st Longo (T), 39’st Loconte (T), 41’st Visani (T).

TERNANA: Leonardi, Bartolocci, Rossi, Primi (10’st Aldrovandi), Pasquale, Valenti, Principi (1’st Longo), Mellini, Zamporlini (25’st Stoianov), Loconte (43’st Sanna), Fulga.

A disp.: Coletti (GK), Vecchione, Dibra.

All.: Schenardi

LAZIO: Ierardi, Ferrari, Cesari (10’st Sow), Silvestri (23’st Paolocci), Stano, Bordoni (1’st Ercoli), Ceccarelli (35’st Cuzzarella), Lekhiv, Serra (23’st Gningue), Gelli (1’st Bongiorno), Sessa.

A disp.: Ciardi (GK), Barone.

All.: Terlizzi

Under 16 Nazionali

SOSTA

Under 15 Nazionali

SOSTA

Under 14 PRO Nazionali

SOSTA

Under 14 Regionali Elite

LAZIO-TRASTEVERE CALCIO 3-1

Marcatori: 5’pt, 19’ pt Clarizia (L),10’st Ceccaroni (T), 28’st Diori (L)

LAZIO: Quadrelli, Iovane (18’st De Angelis), Ferrante, D’Agostino (1’st Cappuccini), Miloiu (35’st Cannatelli), Parla (9’st Berni Canani), Morucci (1’st Materazzi), La Grutta (1’st Palancica), Clarizia (20’st Diori), Martellucci, Florio.

A disp.: D’Isanto (GK).

All.: Colombo

TRASTEVERE CALCIO: Barone, Capogreco, Dioschelli, Tolomeo (34’st Bonelli), Odisio, Roversi, Nunziato (34’st D’andrea), Ceccaroni, Curci (20’st Matei), Cava, Amri (28’st Indoni).

A disp.: Porti (GK), Giorgioli, Amato, Ingra, Brunetti.

All.: D’Andrea»