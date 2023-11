Settore giovanile, i risultati del sabato: il report dei match delle giovani squadre biancocelesti

Sabato di calcio per molte squadre del settore giovanile della Lazio. Ecco il report ufficiale della società:

REPORT- Un sabato amaro per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio non riesce ad espugnare Trigoria, il derby del campionato nazionale Under 14 Pro tra Roma e Lazio termina 2-1. Partono meglio i giallorossi che dopo 6` passano in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d`angolo Barbone di testa gonfia la rete per l`1-0 in favore dei padroni di casa. La Roma di mister D`Andrea continua a rendersi pericolosa, al 14` Sperlonga ad un passo dalla porta calcia alto. Al 20` la Lazio ci prova sugli sviluppi di un calcio di punizione affidato a De Vincenzo, ma la conclusione termina di poco alta. I biancocelesti fanno tremare la retroguardia giallorossa, sugli sviluppi di un nuovo calcio piazzato, ma Gianmarco Ricci non arriva sulla sfera per un soffio e la conclusione si smorza sul fondo. Occasione per la Roma al 31` con un calcio di punizione dal limite dell`area di rigore, Bartolini calcia direttamente in porta, è il palo a salvare le aquile. La prima frazione di gioco termina con la Roma avanti 1-0. Nella ripresa, la squadra locale parte subito aggressiva, ma l`attenta retroguardia e un portiere reattivo chiudono la porta delle aquile. Biancocelesti più propositivi, al 10` non riescono a trovare la via del gol, si oppone il numero uno giallorosso. La Lazio continua a crederci e agguanta il pari al 13` con Schettini Ambrosio che gonfia la rete per l`1-1. Un secondo tempo sicuramente più combattuto, le due squadre cercano il guizzo vincente, e ancora un calcio dalla bandierina a premiare i giallorossi al 34`, la sfera vagante dentro l`area viene spedita in rete da Vasta che firma il 2-1. Non c`è più tempo, il derby valido per la terza giornata del campionato nazionale Under 14 Pro si tinge di giallorosso. Prima sconfitta stagionale per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi chiamate subito a risollevarsi, già a partire dalla prossima domenica nella sfida contro il Frosinone.