Settore giovanile femminile, l’Under 15 di mister Stella sfiora la finale: tutti i dettagli sulla sfida delle biancocelesti

Le biancocelesti classe 2009 terminano il loro cammino nella Fase Interregionale Femminile Under 15. Le ragazze guidate dal tecnico Francesco Stella vincono l’ultima sfida contro il Pescara con un nettissimo 6 a 1 grazie alle reti di Lungarini, Livignani ed al poker della solita Laudiero. La Lazio Women conclude la stagione al terzo posto della classifica con 28 punti collezionati e, per pochissimo, non conquista il secondo posto, ultimo piazzamento utile per accedere ai quarti di finale, occupato dal Napoli avanti di tre lunghezze. Come riportano i canali ufficiali del club.

Un percorso importante e di crescita per le giovani biancocelesti, lo stesso mister Stella, sulle frequenze di Lazio Style, si ritiene più che soddisfatto delle ragazze:

“Concludiamo la stagione con l’importante vittoria casalinga sul Pescara. Non accediamo alle Fasi Finali per un soffio, siamo comunque soddisfatti del lavoro fatto, sicuramente c’è un po’ di rammarico per i punti persi a Palermo e Pescara. E’ stata una stagione splendida, il Napoli (secondo in classifica) contro di noi è riuscito a fare un solo punto in due partite, questo è il rammarico più grande perché questa qualificazione, è stata persa da noi, per inesperienza, ma siamo comunque orgogliosi. Il percorso fatto da queste ragazze è stato straordinario hanno dimostrato di che pasta sono fatte, in alcuni momenti è stato imposto il nostro gioco, dominando le partite. Nelle trasferte abbiamo patito un po’ di inesperienza, soprattutto in quei campi più ostili. A fine stagione la squadra era consapevole del proprio valore e di ciò che stava facendo, concludere con un netto 6 a 1 sul Pescara, in una partita dominata, ci fa rendere conto ancor di più del percorso di crescita fatto durante l’arco di questa stagione. Sono contento e soddisfatto, anche se sicuramente rimane un po’ di amaro in bocca.”