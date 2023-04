Settore giovanile femminile, due vittorie per le biancocelesti. Mentre la Primavera conquista la salvezza. Un weekend brillante per le giovani aquile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica le vittorie del weekend del Settore giovanile femminile. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «Un weekend brillante per il Settore Giovanile Femminile. Prosegue la Fase Interregionale dei campionati femminili Under 15 e 17 con due vittorie per le compagini biancocelesti, mentre la Primavera Women conquista la salvezza. L’Under 15 di mister Mattioli torna alla vittoria e cala il poker sul campo del Chieti Calcio Femminile. Le aquilotte classe 2008 si impongono con un netto 4-0 grazie alla rete di Mancini e alla tripletta di Roselli. Il prossimo appuntamento delle biancocelesti di mister Mattioli è fissato per il 23 Aprile, la Lazio Women Under 15 attende le pari età della Reggina. Le ragazze di mister Grilli conquistano il quarto risultato utile consecutivo ed espugnano il campo dell’Apulia Trani 4-1. Entrano nel tabellino dei marcatori Spataro, Bernardinetti e Velletrani, è doppietta per quest’ultima. L’Under 17 Women tornerà in campo sabato per la sfida contro la Roma Under17. La Primavera di Michela De Angelis, infine, perde sul campo del San Marino Academy Women per 2 a 1. Il gol di Zuzzi non è sufficiente alle biancocelesti per strappare i tre punti. Nonostante il risultato negativo, le ragazze della Lazio Women Primavera raggiungono l’obiettivo salvezza con due giornate d’anticipo»