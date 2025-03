Settore giovanile femminile, volano le ragazze dell’Under 15: i risultati della gare delle biancocelesti. I dettagli

Di seguito il comunicato dei risultati delle gare del settore giovanile femminile della Lazio.

COMUNICATO– Si conclude anche la quarta giornata della Fase Interregionale dei campionati femminili Under 15 e Under 17. Per le giovani biancocelesti arrivano una vittoria ed una sconfitta.

Continua il volo della Lazio Women Under 15, le ragazze di Antonio Pio D’Ambrosi inanellano la terza vittoria consecutiva. Le biancocelesti si impongono sulle pari età del Delfino Pescara con un netto 4 a 0. La sfida casalinga è a senso unico per le capitoline, mettono la firma sul match Russo e Busiello con una rete a testa, mentre è doppietta per Rosati. Le aquilotte della Lazio Women Under 15 rimangono salde al secondo posto della classifica. Nel prossimo turno, la squadra di mister Pio D’Ambrosi fa visita al Cagliari, subito un big match contro una diretta inseguitrice dietro di sole due lunghezze.

Brutta sconfitta per la Lazio Women Under 17. La squadra guidata da Francesco Stella perde il derby contro la Roma. La sfida casalinga del ‘Green Club’ termina con un netto 0-6 in favore delle giallorosse. Seconda sconfitta consecutiva per le biancocelesti che devono rimettersi in carreggiata per risalire la classifica. Il prossimo weekend vede le aquilotte impegnate sul campo del Frosinone.