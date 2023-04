SETTORE GIOVANILE FEMMINILE | Prosegue la striscia positiva per le ragazze dell’Under 17, un altro stop per l’Under 15

Fine settimana importante quello appena trascorso per il settore giovanile femminile della Lazio: il resoconto completo

Ancora un weekend diviso a metà per le giovani ragazze della Lazio Women, prosegue la striscia positiva per l’Under 17, arriva un altro stop per l’Under 15.

Inizia con una sconfitta la prima giornata del girone di ritorno della Fase Interregionale per l’Under 15 Women. Le ragazze di Tiziano Mattioli perdono la sfida del ‘Green Club’ 1-3 contro le pari età della Roma. La rete di Passarini non è stata sufficiente alle biancocelesti per mettere in cassaforte i tre punti. Nel prossimo turno, le giovanissime aquilotte saranno impegnate nella trasferta di Chieti.

La Fase Interregionale Under 17 è arrivata alla seconda giornata e prosegue la striscia positiva delle ragazze di Mirko Grilli. Le biancocelesti, pareggiano 1-1 la sfida casalinga contro il Napoli Women. La Lazio passa in vantaggio al 27′ del primo tempo con Ciccone, mentre la squadra campana ristabilisce gli equilibri al 16′ della ripresa. Le aquile classe 2006 torneranno in campo il 15 Aprile per la sfida in trasferta contro le pari età dell’Apulia Trani.

Sosta di campionato per la Lazio Women Under 19. Il campionato Primavera Femminile riprenderà il 16 Aprile. Le biancocelesti di mister De Angelis saranno impegnate a San Marino.