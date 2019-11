SETTORE GIOVANILE Ecco il programma del weekend: i dettagli

Il programma del Settore Giovanile biancoceleste per questo fine settimana

Scatterà domani un nuovo weekend di gioco per il Settore Giovanile della Lazio. Le prime selezioni a scendere in campo saranno l’Under 14 e l’Under 13: la squadra guidata da Simone Gonini si misurerà nel campionato Pro sfidando in trasferta il Delfino Pescara, mentre la formazione di mister Barnia affronterà l’Alma Juventus Fano nella propria competizione. Nella giornata di domenica la prima squadra a battere il calcio d’inizio sarà nuovamente l’Under 14 di Gonini che, nel campionato Elite, sfiderà la Vigor Perconti tra le mura di casa. Alle 10:30, invece, andrà in scena la sfida contro il Torino della Lazio Under 15 di mister Tommaso Rocchi. Anche la selezione Under 16 di mister Marco Alboni sfiderà la formazione pari età dei granata in trasferta, ma a partire dalle ore 12:30. Gara in trasferta anche per la compagine Under 17 di Paolo Ruggieri che, alle 11:00, sfiderà lo Spezia.