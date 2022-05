Setti, messaggio alla Lazio: «Non so se Casale rimarrà»

Il presidente del Verona, Setti, ha commentato le voci di mercato intorno a Casale: la Lazio fa sul serio per il difensore

Intervistato da Telenuovo, Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato di Casale:

Certi giocatori sono difficile da trattenere, per esempio Dimarco spingeva per tornare all’Inter. Certi giocatori, ambiti, quando vogliono andare via è impossibile convincerli a rimanere, io cerco di prediligere sempre il rapporto umano con i giocatori. In questo momento però il mercato non c’è. Caprari? Ha fatto una stagione bellissima, nessuno si aspettava potesse fare anche meglio di Zaccagni, è un giocatore su cui puntiamo. Casale e Simeone? Non so se rimarranno il prossimo anno, oggi è impossibile fare previsioni, ora a maggio