Serie A, ecco quanto costerebbe alla Lazio lo stop definitivo

Lazio, lo stop al campionato non costa solo il sogno Scudetto: danni stimati per 30 milioni di euro

Non solo il sogno Scudetto. La chiusura anticipata del campionato sarebbe soprattutto una grande perdita economica: la possibilità che questo non riprenda si sta facendo concreta, così come le stime dei danni. Secondo il Corriere dello Sport, la società biancoceleste perderebbe circa 30 milioni: 20 derivanti dai diritti tv e 10 provenienti dal botteghino.

Una cifra che non destabilizza la solidità della società solida,ma che annullerebbe i proventi della Champions Leaugue: quel passo in più che avrebbe assottigliato il gap tra la Lazio e le altre big.