Serie A, è Lazio Sampdoria la partita con più gol del decennio VIDEO

Lazio-Sampdoria del 7 maggio 2017 è la partita con più reti siglate, nell’ultimo decennio della Serie A: 7-3 all’Olimpico

Il calcio, si sa, è fatto anche di numeri e statistiche. Soprattutto adesso che il 2019 si sta ciudendo e, con sè, si conclude anche un decennio. La Lazio è una delle grandi protagoniste di questi ultimi dieci anni e non solo per il numero di trofei vinti: come riporta Lazio Page, infatti, è proprio dei biancocelesti la gara con più reti siglate, nell’ultima decade.

Stiamo parlando della sfida dell’Olimpico contro la Sampdoria, del 7 maggio 2017, conclusa con un sonoro 7-3. Sul tabellino: Keita, Immobile (2), Hoedt, Felipe Anderson, de Vrij e Lulic.