Serie A, Condò: «Vuole giocare chi vuole migliorare la classifica…»

Serie A, il giornalista sportivo Paolo Condò ha detto la sua sulla spinosa questione legata alla ripresa del campionato

La ripresa del campionato fa ancora discutere. I presidenti dei vari club sono divisi e la spaccatura è alimentata da continui botta e risposta. A Sky Sport, il giornalista Condò ha detto la sua:

«La Lega non riesce a essere al livello della FA. Tutti quelli che rischiano qualcosa non vogliono giocare, tutti quelli che vogliono migliorare la classifica vogliono giocare. Tutto questo non è serio. Serve un’organizzazione complessiva. In Premier c’è un ente collettivo, non ci sono scelte individuali».