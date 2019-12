Serie A, la classifica degli assist man del 2019 si tinge di biancoceleste

Luis Alberto, Immobile, Milinkovic e Correa sono i giocatori della Lazio inseriti nella classifica dei migliori assist man del 2019

Vederlo in vetta, ormai, non stupisce più. Luis Alberto è al primo posto della classifica dei miglior assist man dell’anno solare: parte quasi sempre dai suoi piedi il passaggio vincente. Azioni servite sul velluto per i compagni: in 29 gare, ne ha create ben 15. A seguirlo sul podio, ci sono il Papu Gomez e Ciro Immobile. Sì, perchè al numero 17 non basta essere il capocannoniere, corre anche per mandare gli altri in porta.

Ma la graduatoria stilata dal portale di Sky Sport, è colorata di biancoceleste con la presenza di Milinkovic e Correa: il Sergente ha piazzato 6 assist in 26 partite, mentre l’argentino ha fatto lo stesso ma in 29.