Serie A, il Brescia si arrende al Bologna: al Dall’Ara è 2-1

Serie A, è Bologna-Brescia la prima gara di questa ventidueesima giornata e, al novantesimo, al Dall’Ara è 2-1

Bologna-Brescia è il primo anticipo di questa ventidueesima giornata di Serie A. Al Dall’Ara, con Mihajlovic in panchina, i rossoblu dominano in lungo e in largo il campo ma la beffa arriva al 36′, quando Torregrossa sfrutta la possibilità di passare in vantaggio dal dischetto. Una manciata di minuti dopo, però, è Orsolini a riportare il risultato in parità: è 1-1 alla fine del primo tempo.

I secondi 45 minuti di gioco sono lo specchio dei primi, finche la squadra di Sinisa – praticamente allo scadere – non va in vantaggio con Bani che sfrutta sapientemente gli sviluppi di un calcio d’angolo.