Serie A, oggi l’Assemblea: Scudetto in estate e slittamento di Euro2020?

Serie A, prevista per oggi un’Assemblea di Lega per valutare lo slittamento degli Europei e rimandare la lotta Scudetto in estate

Oggi si discuterà del futuro della Serie A. È in programma per oggi un’Assemblea di Lega, in videocall, per approfondire le ipotesi sulle sorti del campionato. L’idea che sembra più concreta – come sottolinea il Corriere della Sera – è quella di recuperare le giornate perse tra maggio e giugno.

Inevitabilmente, gli Europei in programma per il 2020 slitterebbero al 2021, anche se per i nuovi sviluppi in merito bisognerà comunque aspettare martedì. Una soluzione che implicherebbe il dover giocare ogni tre giorni.

L’alternativa, ad ogni modo, sarebbe quella di giocare i playoff.