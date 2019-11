Serie A, salta la quinta panchina da inizio campionato: esonerato Corini

Dopo il ko di Verona, il Brescia ha deciso di esonerare l’allenatore Corini: Diego Lopez, ex Cagliari, può essere il suo erede

Eugenio Corini non è più l’allenatore del Brescia. Il club del presidente Cellino ha comunicato, nella tarda serata di ieri, l’esonero del tecnico che aveva riportato la squadra in Serie A. Il licenziamento è arrivato a qualche ora dalla sconfitta arrivata al Bentegodi contro il Verona. Le ‘Rondinelle’ sono penultime in classifica con sette punti in dieci partite (7 vittorie, un pareggio, due sconfitte). In pole position per la panchina dei lombardi, Diego Lopez, ex allenatore di Cagliari e Bologna, oltre a Fabio Grosso.