Serie B, nuova assemblea per concludere quella iniziata il 15 maggio

Tramite una nota ufficiale, la Serie B ha comunicato una nuova assemblea per discutere della ripresa del campionato

Per discutere delle prossime mosse, la Serie B, tramite una nota ufficiale, ha convocato una nuova riunione per terminare quella del 15 maggio, portando così a termine i temi lasciati in sospeso.

«L’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B, lasciata aperta lo scorso 15 maggio, riprenderà i propri lavori mercoledì 3 giugno alle ore 12 dopo che in mattinata si sarà riunito il Consiglio direttivo.

Oltre alle comunicazioni del presidente e alle informative del direttore generale al centro dell’incontro le questioni inerenti all’emergenza Covid 19».