Serie A, un biancoceleste ai primi posti dei migliori rigoristi in attività

Serie A, un giocatore della Lazio ai primi posti della speciale classifica di rigoristi in attività stilata da goal.com

Quante emozioni dagli undici metri, dall’esultanza per il gol all’amarezza per quelli sbagliati: questi sono i rigori. Il portale goal.com ha stilato una particolare classifica di rigoristi in attività della Serie A che hanno tirato più di dieci volte dal dischetto. Al primo posto c’è Fabio Quagliarella con 28 rigori segnati su 34 (0.82%), lo segue Mertens. Al terzo posto troviamo Ciro Immobile che ha tirato 32 rigori, realizzandone 28 (0,88%). Dietro al bomber partenpeo ci sono Dybala e Perotti. Al sesto posto c’è il milanista Kessie e Luis Muriel. Ibrahimovic è all’ottavo posto. Nono Cristiano Ronaldo, con una percentuale realizzata dello 0,92%. Decima posizione per Pazzini: 23 rigori regnati su 24 (0,96%).