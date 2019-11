Serie A, l’Udinese torna a vincere, successo del Verona al Bentegodi. Lecce-Sassuolo…

Ecco i risultati delle partite della Serie A giocate questo pomeriggio: vincono Udinese e Verona, Lecce-Sassuolo termina in pareggio

Dopo il lunch match dell’Atalanta contro il Cagliari, ed in vista della gara di questa sera tra Milan e Lazio, nel pomeriggio si sono giocate tre partite. L’Udinese, impegnata in casa del Genoa, è tornata a vincere dopo l’esonero di Tudor. A decidere la gara, i gol di De Paul, Sema e Lasagna, arrivati dopo la prima marcatura rossoblù di Pandev al 22′. Lecce-Sassuolo, invece, è terminata in pareggio, 2-2. Lapadula e Falco hanno messo la propria firma sul tabellino del match per la parte salentina, mentre Toljan e Berardi hanno fatto in modo che i neroverdi ottenessero almeno un punto dalla partita. Ha vinto, infine, il Verona al Bentegodi contro il Brescia grazie ai gol di Salcedo e Pessina. All’85’ Balotelli ha riaperto la gara, ma il risultato è rimasto immutato fino al 90′.