Serie A, Tommasi minaccia lo sciopero: campionato a rischio?

Serie A, Tommasi minaccia lo sciopero dell’Associazione Italiana Calciatori: campionato sempre più nel caos, si rischia di non giocare

Non c’è pace per l’Italia sportiva, dato il regolare svolgimento del campionato, ordinato dalla Lega Serie A, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi, dopo aver espresso la volontà di proteggere la sua categoria su Twitter, ha minacciato, secondo La Gazzetta dello Sport, lo sciopero dei giocatori per interrompere il regolare svolgimento del torneo. Ora più che mai, il campionato è davvero vicino ad una clamorosa sospensione.

Matteo Pesce