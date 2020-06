Serie A, Tavecchio: «Era fondamentale che il campionato ricomiciasse»

L’ex numero uno dell FIGC, Carlo Tavecchio, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: le sue parole in relazione alla ripresa del campionato

Ecco le sue parole: «Era fondamentale che il campionato ricominciasse, lo dico per gli sponsor ma anche per i broadcaster televisivi. Sarebbe stata una vera tragedia altrimenti per tutto il movimento. Lo scudetto? L’Inter ha rallentato col pareggio contro il Sassuolo, la Lazio ha perso e quindi la Juve ha aumentato il vantaggio. I cinque cambi? Sono favorevole in questo periodo che naturalmente è unico nel suo genere. Stipendi? Non dipende dalla Federazione, è una questione dei club e delle Leghe».

Gianlorenzo Di Pinto