Serie A, possibile taglio degli stipendi per un valore pari al 25%. Il tutto si deciderà nelle prossime settimane

Per forza di cose tutto quello che sta accadendo in Italia a causa del coronavirus si ripercuoterà anche sul mondo del calcio. Come riportato da TMW infatti in Serie A si sta valutando il taglio degli stipendi del 25%.

Il tutto si deciderà nelle prossime settimane quando si cercherà di capire anche se e in quali modalità ci potrà essere una ripresa del campionato.