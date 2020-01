Serie A, ecco quanto guadagnano i giocatori in media per ogni punto conquistato FOTO

Serie A, una stima di quanto guadagnano i calciatori in media per ogni punto conquistato in base ai club in cui giocano

Una bella e interessante statistica quella pubblicata da Statistiche Fantacalcio su quanto i club di Serie A pagano i loro giocatori a partita. Il dato parte dallo Stipendio Netto Medio che la squadra paga a ogni giocatore per una partita, diviso per i punti sin qui ottenuti e moltiplicato per il risultato per le partite giocate.

Come era immaginabile il club che spende di più è la Juventus con una media di 85.108,00 lordi a partita per ogni punto conquistato. Per quanto riguarda la Lazio invece la stima è di 22.158 lordi: tra le big in classifica è quella che “risparmia” di più.

Subito dopo i bianconeri la squadra che paga di più è il Napoli con una stima di 60.372, subito dopo il Milan (59.274) e infine la Roma (46.644).