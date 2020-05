Serie A, ecco quando potrebbe partire la prossima stagione

Nel caso dovesse ripartire, la Serie A finirebbe a fine agosto e la prossima stagione inizierebbe a settembre senza riposo

Non c’è tempo da perdere in Serie A: i giorni disponibili per concludere il campionato sono sempre di meno ed in più si avvicina lo spettro della prossima stagione.

Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, entro il 31 agosto si concluderà la stagione e per iniziare la successiva non ci sarà una sosta: si dovrebbe ripartire il 12 settembre. La sessione di calciomercato andrà dal 1 settembre all’1 ottobre. Iniziare rapidamente la ripresa significherebbe agevolare anche il campionato 2020/2021.