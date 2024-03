Serie A, si chiude la ventisettesima giornata: saldo negativo per la Lazio. La situazione

Stasera si chiude la ventisettesima giornata con il posticipo tra Inter e Genoa. Nella valutazione dell’andamento delle big emergono le difficoltà della Lazio di Sarri: i biancocelesti, dopo 27 giornate di campionato, hanno raccolto 12 punti in meno rispetto a un anno fa. La scorsa stagione Immobile e compagni avevano messo in cascina 52 punti e occupavano il terzo posto, ora invece occupano il nono posto e distano undici punti dalla zona Champions.

Per quanto concerne le altre big: saldo positivo per l‘Inter con +19, la Juve con + 1, bene il Milan con + 8 e dell’ Atalanta con +1. Stessi punti per la Roma, rispetto a dodici mesi fa. Male il Napoli con -28 rispetto alla scorsa stagione. Il Bologna con +14 e la Fiorentina con +5.