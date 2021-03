Serie A, show pomeridiano. Il Sassuolo batte il Verona 3-2

Calcio spettacolo nell’anticipo pomeridiano del sabato tra Sassuolo e Verona. I padroni di casa ottengono i 3 punti

Cinque gol nella partita delle 15.00, valida per la 27esima giornata della Serie A. Il Sassuolo vince per 3-2 contro il Verona in una partita molto gradevole. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 4′ con una conclusione dal limite di Locatelli, mentre un bel tiro di Lazovic al 43′ permette al primo tempo di finire in parità. Nella ripresa un rasoterra di Djuricic riporta il Sassuolo avanti al 51′, ma i neroverdi vengono nuovamente acciuffati al 79′ da Dimarco. Il 3-2 finale arriva all’81’ con la rete di H.J. Traorè. Juric espulso all’89’ per proteste.

Il tabellino:

MARCATORI: 4′ Locatelli, 52′ Djuricic, 81′ Traoré (S); 43′ Lazovic, 79′ Dimarco (V)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (87′ Ayhan), Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli (84′ Maxime Lopez); Berardi, Defrel (67′ Traoré), Djuricic (67′ Marlon); Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani (67′ Bessa), Gunter (55′ Dawidowicz), Ceccherini; Faraoni (46′ Dimarco), Tameze (55′ Sturaro), Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni (84′ Salcedo); Lasagna. Allenatore: Ivan Juric

ARBITRO: Prontera di Bologna

NOTE: AMMONITI: Faraoni, Magnani (V); Djuricic, Locatelli, Traoré (S). ESPULSI: Juric all’89’ per proteste.