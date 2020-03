Serie A, se il campionato non dovesse riprendere lo Scudetto non sarà assegnato?

Il calcio si ferma, ma se il campionato non dovesse ripartire? L’ipotesi di Repubblica per l’assegnazione dello Scudetto

Lo sport e il calcio si sono fermati. Sono tante le ipotesi sorte dopo la decisione e tanti gli scenari immaginati. Tra questi, c’è anche la non ripresa delle competizioni. E per l’assegnazione dello Scudetto? A dare una risposta è Repubblica, sottolineando come sia effettivamente assente una norma che regoli determinate circostanze. Non ci sono neppure precedenti giurisprudenziali a cui attingere, una novità assoluta per il calcio italiano.

Secondo il quotidiano, infatti, il titolo potrebbe addirittura non essere assegnato. Mentre per l’accesso in Champions andrebbero di diritto le prime quattro dell’attuale classifica e in Europa League la quinta e la sesta. Mentre per le retrocessioni si potrebbe valutare l’idea di alargare il campionato a 22 squadre.