Lazio, a rischio rinvio la partita contro l’Atalanta: si decide alle 12

Serie A, altre 4 partite, in programma per la prossima giornata di campionato, sono a rischio rinvio. Tra queste anche Atalanta-Lazio

La Serie A è nel caos. L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio un intero sistema. La decisione di rinviare cinque partite della ventiseiesima giornata, ha causato un malcontento generale, e c’è chi parla addirittura di campionato falsato. Le proteste più veementi sono arrivate dall’Inter, che è già stata ferma per due giornate consecutive e ora rischia la terza, visto che la trasferta sul campo del Sassuolo rientra nella zona considerata pericolosa. Oltre alla partita di Reggio Emilia, sono a rischio rinvio anche Juventus–Bologna, Verona–Napoli e Atalanta–Lazio.

Per questo motivo, alle 12 è stato convocato un Consiglio di Lega straordinario, voluto fortemente dall’Inter, che dovrà trovare una via per quanto riguarda i match che il 7 e l’8 marzo saranno ancora colpiti dal divieto di manifestazioni sportive aperte al pubblico. La possibilità di giocare a porte chiuse sembra sia da scartare a priori, ma anche l’eventualità di un altro rinvio sembra improponinile, poichè sarebbe difficile trovare i giorni disponibili per i recuperi. L’idea della Lega Serie A sarebbe di spostare tutte le gare a lunedì 9 marzo, quando il divieto non sarà più in vigore, ma qui le eventuali decisioni si scontrerebbero con gli interessi di Atalanta ed Inter, impegnate rispettivamente martedì 10 e giovedì 12, in Europa. Tanti intrecci, tante situazioni complicate, ce la faranno a trovare un punto d’incontro?