Serie A, due tifosi su tre sono sfavorevoli alla ripresa

Serie A, la ripresa divide anche i tifosi: due su tre non vogliono che le suqadre tornino sui campi di gioco

Ripresa sì, ripresa no. Il ritorno sui campi di calcio non fa discutere solo nelle Assemblee di Lega, ma divide anche il mondo del tifo. Un sondaggio, condotto da Izi in collaborazione con Comin & Partners e riportato da Gazzetta Sportiva, ha sottolineato come due persone su tre siano contrarie a concludere la stagione.

Il pensiero principale è che nessuno debba essere privilegiato e che le condizioni mediche non siano ancora favorevoli. Solo per il 36% degli intervistati, il calcio rappresenta un fattore economico importante per il Paese.