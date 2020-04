Serie A, ancora caos tra Governo e Figc ma l’8 maggio si potrebbe avere una decisione finale

Serie A, nessuna decisione è stata ancora presa e continua il braccio di ferro tra il Governo e la Figc

Continua lo scontro tra il Ministro dello Sport Spadafora e la Figc. Sul tavolo la ripresa non solo degli allenamenti ma di tutto il calcio. Come riporta La Gazzetta dello Sport la data dell’8 maggio potrebbe essere quella cruciale per la decisione.

Quel giorno si terrà infatti il consiglio federale e si deciderà se prendere una decisione finale sulla ripresa o meno della stagione anche sulla base della situazione dei contagi nel Paese, e dopo l’approfondimento del Comitato tecnico-scientifico del governo, si potrebbe scrivere l’ultima parola. Se entro questa data non si riuscirà a trovare un accordo con molta probabilità ci sarà lo stop definitivo.