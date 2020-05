Serie A, oggi l’incontro decisivo per la ripresa: tutti i temi cruciali

Serie A, giornata decisiva per il campionato di calcio italiano e per la ripresa: incontro fissato per le 18:30

Giorno decisivo per il calcio italiano. Oggi pomeriggio sapremo infatti se e in quale modo la Serie A potrà tornare in campo. La riunione è fissata per le 18:30 in conference call e vedrà come protagonisti il Ministro dello Sport Spadafora, Gravina per la FIGC a Dal Pino per la Serie A, passando per Balata, Ghirelli, Sibilia, Tommasi, Ulivieri e Nicchi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il tema principale sarà quello legato al parere del CTS sul protocollo da attuare per le gare. Due date in ballo: quella del 13 giungo e quella del 20. Inoltre Spadafora vorrebbe ricominciare con le partite in chiaro. Soluzione che non sembra trovare particolari consensi per quanto riguarda la Serie A, ma potrebbe esserci il piano B: iniziare con la Coppa Italia, trasmessa in chiaro dalla Rai. In quel caso, però, bisognerebbe iniziare il 13: ritardare di una settimana potrebbe costringere la Lega a ‘rinunciare’ alla Coppa. La stessa Lega che, dal canto suo, vorrebbe iniziare con i recuperi e varare un nuovo orario per le partite: le 21.45. Gli altri due slot potrebbero essere alle 17.15 e alle 19.30. Insomma tanta carne al fuoco in una riunione che sarà fondamentale per la ripresa o meno del calcio.