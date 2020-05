Serie A, due piani per ripartite ma potrebbe rimetterci la Coppa Italia

Serie A, due soluzioni principali per riprendere il campionato anche se c’è possibilità che venga sacrificata la Coppa Italia

Si agli allenamenti ma ancora incerto il futuro di questa stagione, se si riuscirà o meno a portare a termine. Intanto la Serie A studia comunque i metodi per ripartire. Come riporta il Corriere dello Sport infatti la prima data utile potrebbe essere quella del 12-13 giugno. Se invece si slittasse al weekend del 20-21 non ci sarebbe più spazio utile per disputare la Coppa Italia.

In questo caso il posto che viene assegnato dal titolo per l’Europa League sarebbe occupato dalla settima in classifica. Un’altra idea potrebbe essere quella di ripartire proprio dalla Coppa Italia il 10 giugno con finale prevista per il 22 luglio.