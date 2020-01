Serie A, arrivano i primi risultati di questa ventunesima giornata di Serie A: la Spal vince sul Bologna, pari tra Fiorentina e Genoa



AGGIORNAMENTO ORE 20 – Finisce 0-0 al Franchi. Non mancano però le occasioni per entrambi gli schieramenti: come quella di Criscito, al 15′, di segnare dal dischetto. Il giocatore però non riesce a spiazzare Dragowski, grande protagonista anche del secondo tempo. In conclusione, un punto a testa che non serve a nessuno.

Spal-Bologna ha aperto questa ventunesima giornata di Serie A: il primo derby del weekend ha già decretato una vincitrice. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, il Bologna di Mihajlovic ha superato la Spal per 1-3 in rimonta. Nel primo tempo infatti c’è stato il gol dei padroni di casa con Petagna che segna dal dischetto al minuto 23′. I rossoblu raggiungono il pareggio grazie all’autogol di Vicari un minuto dopo. Succede tutto nel secondo tempo: al minuto 59′ Borrow porta in vantaggio i bolognesi; a chiudere il match la rete di Poli al minuto ’63. Con questa vittoria, il Bologna sale al decimo posto a 27 punti mentre la squadra di Semplici rimane ferma al penultimo posto a quota 15.