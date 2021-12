Serie A: reati con Fisco e riciclaggio. La situazione

Reati con Fisco e riciclaggio: tante squadre di Serie A e Serie B coinvolte. Coinvolto anche Ramadani, agente di Sarri

I finanzieri del nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza di Milano, coordinati dalla procura, stanno eseguendo perquisizioni nei confronti di un agente sportivo italiano e delle sue società, nonché undici richieste di consegna di documenti, anche informatici, nei confronto di altrettanti club tra cui Juventus, Torino, Milan, Inter, Verona, Spal, Fiorentina, Cagliari, Roma, Napoli e Frosinone.

Come riporta l’Ansa, i reati ipotizzati sono di natura fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio e riguardano l’attivita’ di un noto agente sportivo straniero in collaborazione con l’agente italiano. Sono Fali Ramadani e Pietro Chiodi i due indagati nell’inchiesta milanese per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di compravendita di calciatori.