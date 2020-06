Serie A, questione quarantena: accettato il modello Bundesliga

Il Comitato Tecnico Scientifico ha accettato il modello Bundesliga: in caso di positività, in quarantena solo l’interessato

Il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il piano della Federcalcio in tema quarantena. Lo stop, in caso di positività all’interno di un club, riguarderà solo il diretto interessato e non tutta la squadra.

Come sottolinea Repubblica, in questo modo sarà salvaguardata la fine del campionato che non rischia di fermarsi nuovamente. Il modello Bundesliga verrà così adottato anche in Italia grazie all’uso di test rapidi.