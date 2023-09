Provedel, Nenci elogia il portiere: «Un vero fenomeno» Le parole del preparatore dei portieri biancoceleste

Intervistato da goalkeepermania, Luca Nenci, preparatore dei portieri della Lazio, ha commentato il momento d’oro di Ivan Provedel:

LE PAROLE- Alla storia passerà ovviamente il gol da bomber puro, ma io mi prendo la parata pazzesca su Lino. Ha accorciato su una palla difficile mettendoci anche la faccia, così come proviamo in allenamento. Ivan è un fenomeno. Com’è stato scoperto? Insieme a lui avevo indicato altri tre profili: Carnesecchi, Vicario e Kepa. Ci siamo mossi in anticipo perché sapevamo che Strakosha e Reina sarebbero andati via. Lo abbiamo voluto a ogni costo, sapevamo che sarebbe stato perfetto per il nostro calcio. E’ un difensore aggiunto, con un’ottima visione e proprietà di palleggio. Ha 29 anni, ma ha ancora margini di miglioramento. E’ sicuramente un portiere completo e moderno. Nello spogliatoio è un estroverso, basta vedere come è stato festeggiato dai compagni dopo il gol.